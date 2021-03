Desertificazione | oltre il 25% della popolazione mondiale è a rischio

Leggi su ck12

(Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Land il 25%è aa causa delle “pressioni delle attività umane e al cambiamento climatico”. (Costa Sicilia, Photo by Dan Kitwood/Getty Images)Uno studio internazionale pubblicato dalla rivista Land dimostra come le continue pressioni dell’essere umano sul pianeta Terra stiano plasmando in senso negativo in termini geologici il nostro pianeta. Italia, in Puglia, Sicilia e Sardegna i dati sullasono accertabili. la giovane età del suolo delle aree mediterranee e tutte le attività umane come la deforestazione e gli incendi, il pascolo, etc sono elementi che possono in qualche modo influire. Lo studio, portato avanti in ambito internazionale si ...