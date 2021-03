Del Genio: “I napoletani hanno perdonato Sarri, ora sono felici di un suo ritorno” (Di venerdì 26 marzo 2021) Paolo Del Genio sul possibile ritorno di Sarri al Napoli Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 marzo 2021) Paolo Delsul possibiledial Napoli Il giornalista Paolo Delè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

La7tv : #propagandalive Il cartoon del Genio Makkox a Propaganda Live - MiC_Italia : Cento anni fa nasceva #NinoManfredi, grande artista, attore, regista, scrittore e anche cantante, interprete polied… - Ciastenkidrauhl : @sambucaproblems Ma guarda nelle sue stories e anche in quelle dell'accademia. Non ho mica detto che è un genio del… - alfredoferrante : RT @sonoclaudio: Al @corrmezzogiorno (@Corriere) c'è del genio ?? - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA IL GIORNALISTA LANCIA LA BOMBA, PUO' SUCCEDERE DAVVERO. CLAMOROSO RITORNO IN AZZURRO, NAPOLETANI… -