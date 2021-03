Decreto Sostegni, novità per lavoratori fragili e assenza per vaccino. Manca copertura per malattia da effetti collaterali vaccino (Di venerdì 26 marzo 2021) Era atteso un provvedimento normativo che riuscisse a colmare quel vuoto normativo che comportava per i lavoratori fragili un peggioramento delle tutele, stante il fatto che era venuta meno la proroga del regime di ricovero ospedaliero e rischiavano trattenute e comporto. Con il Decreto-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) si è tappata una falla importante e nello stesso tempo si è posta parzialmente risoluzione alla problematica dell'assenza per vaccino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Era atteso un provvedimento normativo che riuscisse a colmare quel vuoto normativo che comportava per iun peggioramento delle tutele, stante il fatto che era venuta meno la proroga del regime di ricovero ospedaliero e rischiavano trattenute e comporto. Con il-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) si è tappata una falla importante e nello stesso tempo si è posta parzialmente risoluzione alla problematica dell'per. L'articolo .

