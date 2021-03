Decreto, Draghi: «In zona rossa scuole aperte fino alla prima media» (Di venerdì 26 marzo 2021) Per le famiglie è una speranza. Si va verso la «riapertura della scuola fino alla prima media» ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa per fare il punto sulle misure anti-Covid del nuovo decreto. «Il ministro dell’Istruzione Bianchi», ha detto il premier «sta lavorando affinché la riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sarà possibile effettuare alcuni test». Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Per le famiglie è una speranza. Si va verso la «riapertura della scuola fino alla prima media» ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa per fare il punto sulle misure anti-Covid del nuovo decreto. «Il ministro dell’Istruzione Bianchi», ha detto il premier «sta lavorando affinché la riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sarà possibile effettuare alcuni test».

