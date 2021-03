De Luca: «In Campania serve il quadruplo vaccino, un paio contro la categoria dei porta-seccia» (Di venerdì 26 marzo 2021) “Abbiamo ripreso le vaccinazioni. Siamo in forte ritardo, l’Italia, l’Europa. Con i ritmi attuali l’immunità di gregge in Italia arriverà non prima di 3 anni. I nostri dati, quelli della Campania, sono trasparenti. E li trasmetteremo ogni giorno verso mezzogiorno. “Completato il mondo della scuola, vogliamo verificare se la vaccinazione è fattibile anche sui ragazzi. Per riaprire in sicurezza, E’ una priorità vera”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Se c’è una critica da fare è al governo, non alle regioni. Alcune regioni hanno premuto troppo per aprire troppo prima del tempo, ma le criticità vanno individuate con precisione. Ma se non ci fosse stato il sistema regioni l’Italia sarebbe andata al disastro. Il governo ha provveduto ad una distribuzione dei vaccini disastrosa. Ad oggi abbiamo 190.000 vaccini ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) “Abbiamo ripreso le vaccinazioni. Siamo in forte ritardo, l’Italia, l’Europa. Con i ritmi attuali l’immunità di gregge in Italia arriverà non prima di 3 anni. I nostri dati, quelli della, sono trasparenti. E li trasmetteremo ogni giorno verso mezzogiorno. “Completato il mondo della scuola, vogliamo verificare se la vaccinazione è fattibile anche sui ragazzi. Per riaprire in sicurezza, E’ una priorità vera”. Così il Presidente della Regione, Vincenzo De. “Se c’è una critica da fare è al governo, non alle regioni. Alcune regioni hanno premuto troppo per aprire troppo prima del tempo, ma le criticità vanno individuate con precisione. Ma se non ci fosse stato il sistema regioni l’Italia sarebbe andata al disastro. Il governo ha provveduto ad una distribuzione dei vaccini disastrosa. Ad oggi abbiamo 190.000 vaccini ...

