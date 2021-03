De Luca ha prenotato Sputnik: cosa non quadra nel 'caso' del vaccino russo in Campania (Di venerdì 26 marzo 2021) A chiudere l'accordo è stata la centrale regionale degli acquisti Soresa con l'azienda Human Vaccine rappresentata dal fondo russo Rdif. Il contratto e la conseguente fornitura sono subordinati al sì ... Leggi su today (Di venerdì 26 marzo 2021) A chiudere l'accordo è stata la centrale regionale degli acquisti Soresa con l'azienda Human Vaccine rappresentata dal fondoRdif. Il contratto e la conseguente fornitura sono subordinati al sì ...

Advertising

repubblica : Vaccino, De Luca: 'Lo Sputnik ci serve e lo abbiamo prenotato' - popoloZeta : RT @tg2rai: Il Presidente della Campania De Luca 'Prenotato lo #Sputnik per quattro milioni e mezzo di persone'. Zaia 'Se il Governo non di… - tg2rai : Il Presidente della Campania De Luca 'Prenotato lo #Sputnik per quattro milioni e mezzo di persone'. Zaia 'Se il Go… - sasnori : RT @repubblica: Vaccino, De Luca: 'Lo Sputnik ci serve e lo abbiamo prenotato' - romatoday : De Luca ha prenotato Sputnik: cosa non quadra nel 'caso' del vaccino russo in Campania -