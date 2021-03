De Luca: Acquisto del vaccino Sputnik, potremmo concludere entro il mese. Esperimento al servizio dell’Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il contratto per l’acquisizione da parte della Campania del vaccino Sputnik diventerà “operativo dopo l’approvazione da parte dell’Ema e dell’Aifa”. lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento del venerdì sui social auspicando però “che la risposta arrivi al più presto, entro un mese”. “Riteniamo che questo contratto possa aprire una strada – ha detto ancora De Luca – per l’Italia. Se le cose andranno bene può essere un Esperimento al servizio del Paese”. Per l’Acquisto dei vaccini Sputnik verranno investite risorse della Regione ma una volta, ha spiegato, “coperte le esigenze dei nostri concittadini metteremo a disposizione dell’intero Paese ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Il contratto per l’acquisizione da parte della Campania deldiventerà “operativo dopo l’approvazione da parte dell’Ema e dell’Aifa”. lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, nel corso del consueto appuntamento del venerdì sui social auspicando però “che la risposta arrivi al più presto,un”. “Riteniamo che questo contratto possa aprire una strada – ha detto ancora De– per l’Italia. Se le cose andranno bene può essere unaldel Paese”. Per l’dei vacciniverranno investite risorse della Regione ma una volta, ha spiegato, “coperte le esigenze dei nostri concittadini metteremo a disposizione dell’intero Paese ...

