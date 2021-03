De Luca “Accordo per Sputnik in Campania, pronti a fornire dosi” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Nei giorni scorsi abbiamo stipulato un Accordo di fornitura del vaccino Sputnik. Il contratto diventa operativo immediatamente dopo l’approvazione dell’Ema o dell’Aifa”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto intervento social. gve/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) “Nei giorni scorsi abbiamo stipulato undi fornitura del vaccino. Il contratto diventa operativo immediatamente dopo l’approvazione dell’Ema o dell’Aifa”. Lo ha detto il governatore dellaVincenzo Denel corso del suo consueto intervento social. gve/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

TgLa7 : #Vaccini: la Campania compra lo Sputnik. Accordo congelato in attesa ok Ema. De Luca: grazie ad ambasciata - Luca_15_5 : RT @fatina909: ???????????????? Fiorella cerca tanto una casa ed una famiglia... Proviene da un sequestro, era detenuta in casa con tanti altri c… - Napolikeit : Vaccini in Campania, arriva lo Sputnik: De Luca chiude l'accordo #napoli #covid - antonellaa262 : Vaccino anti Covid 19 in Campania: l’ente guidato da Vincenzo De Luca ha chiuso l’accordo per l’acquisto di fornitu… - Italpress : Vaccino, De Luca “Accordo per Sputnik in Campania, pronti a dare dosi” -