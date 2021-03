De Grandis | “Ibrahimovic non è umano | accresce l’immagine del Milan nel mondo”

Advertising

sportli26181512 : De Grandis: 'Ibra in nazionale accresce anche l'immagine del Milan nel mondo': Stefano De Grandis, intervenuto a Sk… - notizie_milan : De Grandis: “Ibrahimovic non è umano” -

Ultime Notizie dalla rete : Grandis Ibrahimovic

Pianeta Milan

Tutti tessono le lodi dio di Rebic , autori delle doppiette che hanno steso il Crotone e consentito al Milan di ... Per Stefano De, però, c'è un protagonista oscuro della partita e ...Ma il croato è più utile insieme ao come alternativa allo svedese nel ruolo di centravanti? Di questo si è discusso nel corso di Sky Calcio Club. De: 'Avrei tolto Ibra. Pioli ...Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic: "Non mi sembra uno umano, dal punto di vista fisico è superiore. È ...