DAZN vince il bando per i diritti tv della serie A: come cambieranno le cose? Cambierà il prezzo? (Di venerdì 26 marzo 2021) E' una delle notizie clou del giorno, anche se la situazione è assolutamente in fieri. Nel triennio 2021-2024 gli italiani appassionati di calcio potranno vedere la serie A sulla piattaforma streaming DAZN. Anche se il bando scade il prossimo 29 marzo, DAZN ha vinto mettendo sul piatto 840 milioni di euro per la trasmissione in esclusiva di 7 incontri a giornata (altre 3 partite per giornata dovrebbero essere trasmesse da Sky, anche se non si esclude una apposita asta in merito); Sky, dal canto suo, ha proposto 750 milioni per tutte le partite in esclusiva e la possibilità per la Lega di creare il proprio canale in streaming. 16 club (sui 20 della serie A) hanno quindi deciso di votare per la piattaforma streaming, in barba al lungo rapporto con Sky.

