Dazn, parla l’ad: “La Serie A la vedremo così fino al 2024” (Di venerdì 26 marzo 2021) Assegnati a Dazn oggi i diritti tv nazionali per il triennio 2021-24. Tutte le partite di campionato in streaming: è una rivoluzione epocale, carica di speranze e incertezze. Il tifoso non dovrà più pagare il doppio canone per la Serie A ma dovrà adeguarsi ai nuovi mezzi. Dopo l'assegnazione dei pacchetti 1 e 3, che permetteranno di vedere 10 partite di Serie A a week-end, l'ad della piattaforma streaming, Veronica Diquattro, parla all'Ansa: "Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. E’ una svolta epocale. Prima di fine campionato comunicheremo le nuove offerte".SKY NON MOLLA - Sky sta valutando se fare ricorso ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Assegnati aoggi i diritti tv nazionali per il triennio 2021-24. Tutte le partite di campionato in streaming: è una rivoluzione epocale, carica di speranze e incertezze. Il tifoso non dovrà più pagare il doppio canone per laA ma dovrà adeguarsi ai nuovi mezzi. Dopo l'assegnazione dei pacchetti 1 e 3, che permetteranno di vedere 10 partite diA a week-end, l'ad della piattaforma streaming, Veronica Diquattro,all'Ansa: "Cosa cambia per l’utente? Semplice, l’esperienza del calcio in tv sarà più ricca ed interattiva, grazie all’integrazione di contenuti originali e nuove funzionalità. E il prezzo rifletterà la nostra filosofia, sarà più accessibile di quello attuale. E’ una svolta epocale. Prima di fine campionato comunicheremo le nuove offerte".SKY NON MOLLA - Sky sta valutando se fare ricorso ...

