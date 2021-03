Dazn e Tim annunciano l’accordo per la Serie A: tutti i dettagli (Di venerdì 26 marzo 2021) Dazn e Tim hanno annunciato l’accordo per la nascita della Serie A dopo l’assegnazione dei diritti tv alla piattaforma digitale Come riporta Calcioefinanza.it, Dazn e Tim hanno comunicato di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni. Dazn, che si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite di Serie A per le stagioni 2021-2024, proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto Tim come partner strategico. Pertanto, Tim sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti di Dazn in Italia. La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti Tim saranno riservate offerte dedicate per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)e Tim hanno annunciatoper la nascita dellaA dopo l’assegnazione dei diritti tv alla piattaforma digitale Come riporta Calcioefinanza.it,e Tim hanno comunicato di aver firmato un accordo di distribuzione che, estendendo la partnership in essere, porta su TimVision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni., che si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite diA per le stagioni 2021-2024, proseguirà la distribuzione delle partite via internet e ha scelto Tim come partner strategico. Pertanto, Tim sarà l’operatore di telefonia e Pay Tv di riferimento per l’offerta dei contenuti diin Italia. La nuova partnership sarà attiva a partire da luglio 2021 e ai clienti Tim saranno riservate offerte dedicate per ...

