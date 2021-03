Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate dal 22 al 26 marzo 2021 (Di venerdì 26 marzo 2021) Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 marzo 2021. Continua l’appuntamento settimanale con le nuove puntate della soap turca Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman. Le nuove puntate andranno in onda il 22, 23, 24, 25, 26 e marzo 2021 alle 16:40 circa su Canale 5, a cui si aggiunge un appuntamento il sabato 27 marzo alle 15:30. Per questa settimana non è previsto un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre puntate. Le puntate pomeridiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno dureranno circa 20 minuti (pubblicità ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021)– Le Ali dele trame dellein onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27. Continua l’appuntamento settimanale con le nuovedella soap turca– Le Ali delcon Can Yaman. Le nuoveandranno in onda il 22, 23, 24, 25, 26 ealle 16:40 circa su Canale 5, a cui si aggiunge un appuntamento il sabato 27alle 15:30. Per questa settimana non è previsto un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre. Lepomeridiane di– Le Ali deldureranno circa 20 minuti (pubblicità ...

Advertising

Elvy13432457 : @QuiMediaset_it Vergogna televisione spazzatura non è possibile che dobbiamo vederci le puntate vecchie quando potr… - patrizia_rella : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.117.000 spettatori pari al… - CClub1989 : La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.117.000 spettatori… - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 29 marzo: Sanem stravolta per aver perso la collana - #DayDreamer… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 26 marzo 2021: Can e Sanem soci in affari… -