Daydreamer anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021

(Di venerdì 26 marzo 2021) Mentre Sanem è alla ricerca della collana con il suo anello di fidanzamento, i ragazzi si impegnano per realizzare un nuovo spot pubblicitario per la nuova società. Deren impersona Cleopatra. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

redazionetvsoap : #DayDreamer #anticipazioni La #trama di #lunedì #29marzo - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 27 marzo: Sanem è molto preoccupata - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntate dal 22 al 26 marzo 2021 - #Daydreamer #Sogno #anticipazioni - tuttopuntotv : Daydreamer, anticipazioni 29 marzo-3 aprile: Emre e Leyla si licenziano #daydreamer #anticipazioni - InformazioneOg : Dalle nuove anticipazioni di oggi 26 marzo di Daydreamer, scopriremo che nascerà una nuova società. Sanem e Can pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

puntata- Le Ali del Sogno di lunedì 29 e martedì 30 marzo 2021 su Canale 5 : Deren decide di organizzare una grande festa in onore della nuova società. Alla fine del party ...Le Ali del sogno/puntata 26 marzo: Ygit chiude con Sanem MILENA VUKOTIC E IL RAPPORTO CON FEDERICO FELLINI Chi ha cambiato la vita a Milena Vukotic è sicuramente Federico ...Daydreamer episodio 140 trama parte 2. Nella seconda parte dell’episodio 140 di Daydreamer- Le ali del sogno assistiamo alla nascita di una nuova società! A questo punto Can (C ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 16.45, sab. ore 15.30) ...