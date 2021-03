Dayane Mello stronca Andrea e Rosalinda e dice che non c’è chimica a letto | “Sfruttano la tv” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 26 marzo 2021)la sua suPer mesi in tanti l’hanno data come possibile vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma alla finesi è dovuta accontentare solo della quarta posizione. Ora che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente tutti gli ex inquilini sono tornati alla vita di tutti i giorni, quindi anche alle limitazioni imposte per contenere l’epidemia. In questi mesi il pubblico ha avuto modo di conoscere la modella brasiliana e scoprire che quest’ultima è una donna che non ha peli sulla lingua. In una recente intervista per Casa Chi la sudamericana ha sganciato alcune frecciatine velenose nei confronti diZenga eCannavò. Secondo l’ex di Stefano Sala in ...