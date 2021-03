David di Donatello | le candidature agli Oscar italiani | ‘Volevo nascondermi’ è il film da battere

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono glie verranno assegnati l’11 maggio, a Roma. Scopri tutte le nomination aidi2021, candidatura per candidatura, categoria per categoria Ildaè Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, meravigliosa e coloratissima storia del pittore Ligabue (straordinario Elio Germano). Idi2021 hanno annunciato le nomination. Chi vincerà lo sapremo l’11 maggio, quando la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in prima serata su Rai Uno, condotta da Carlo Conti. Elio Germano: miglior attore al Festival di Berlino 2020 per Volevo nascondermi. Premio meritatissimo. Adesso è candidato anche aldi2021, l’italiano. Vincerà ancora? ...

Favolacce, Hammamet, Volevo Nascondermi, Le Sorelle Macaluso e Miss Marx sono i 5 titoli in lizza per vincere ilcome miglior film. Scopri le candidature per la miglior regia, la miglior sceneggiatura e il miglior produttoreSono state annunciate le nomination per idi2021. Tra gli attori sfida all'ultimo voto tra Pierfrancesco Favino ed Elio Germano, ma occhio alla sorpresa Renato Pozzetto, straordinario nel suo primo ruolo drammatico in 'Lei mi ...Roma, 26 mar. (askanews) - Quindici candidature per "Volevo nascondermi" di Giorgio Diritti, 14 per "Hammamet" di Gianni Amelio e 13 per ...Sono state annunciate le nomination ai Premi David di Donatello 2021 dei film usciti al cinema dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, in ordine alfabetico, ...