David di Donatello 2021, le nomination: è l’anno delle donne (Di venerdì 26 marzo 2021) Annunciate stamattina le nomination del David di Donatello 2021, 66esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. La conferenza stampa si è svolta in diretta streaming sul profilo facebook della manifestazione, cui hanno preso parte Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, il direttore e il vicedirettore di Rai 1 Stefano Coletta e Claudio Fasulo, e Carlo Conti, presentatore delle ultime edizioni del premio. l’anno, ovviamente lo sottolineano tutti gli intervenuti, è stato straordinario, e drammatico, per l’industria del cinema. Per questo, eccezionalmente, hanno potuto partecipare al concorso i film usciti tra il primo gennaio 2020 e sino al 28 febbraio 2021, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Annunciate stamattina ledeldi, 66esima edizione del più importante premio del cinema nazionale, assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. La conferenza stampa si è svolta in diretta streaming sul profilo facebook della manifestazione, cui hanno preso parte Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano, il direttore e il vicedirettore di Rai 1 Stefano Coletta e Claudio Fasulo, e Carlo Conti, presentatoreultime edizioni del premio., ovviamente lo sottolineano tutti gli intervenuti, è stato straordinario, e drammatico, per l’industria del cinema. Per questo, eccezionalmente, hanno potuto partecipare al concorso i film usciti tra il primo gennaio 2020 e sino al 28 febbraio, ...

RaiNews : Con 15 candidature Volevo nascodermi di Giorgio Diritti è il film che ha ottenuto più nomination alla 66a edizione… - PremiDavid : Venerdì alle 11:30 saranno annunciate le candidature dell’edizione 2021 dei David di Donatello, vi aspettiamo onlin… - futtiniditutti : Matilda candidata al David di Donatello ?????? - Italia_Notizie : David di Donatello, 15 candidature per «Volevo nascondermi» di Giorgio Diritti - forzaroma : ‘Mi chiamo Francesco #Totti’, il documentario in lizza per il David di Donatello #ASRoma -