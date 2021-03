Dark Souls si trasforma in 'Duck Souls' nelle nuove splendide paperelle Tubbz (Di venerdì 26 marzo 2021) Tubbz sta lanciando una nuovissima gamma di paperelle a tema Dark Souls con due eroi iconici pronti a sfidarsi. Queste due papere di gomma sono state progettate da Numskull che ha creato anche Ada Wong da Resident Evil e una sfilza di merchandise per il 25° anniversario del gioco. Ora ci sono due paperelle di Dark Souls da afferrare, Solaire e Oscar, e vengono forniti in una scatola da collezione. Sono alti 9 cm e realizzati in PVC di alta qualità. "Numskull Designs è orgoglioso di collaborare con Bandai Namco Entertainment per l'ultima aggiunta di due nuovi personaggi della serie Dark Souls. In un mondo fantasy oscuro pieno di creature e nemici colossali, non sorprende che i primi due ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021)sta lanciando una nuovissima gamma dia temacon due eroi iconici pronti a sfidarsi. Queste due papere di gomma sono state progettate da Numskull che ha creato anche Ada Wong da Resident Evil e una sfilza di merchandise per il 25° anniversario del gioco. Ora ci sono duedida afferrare, Solaire e Oscar, e vengono forniti in una scatola da collezione. Sono alti 9 cm e realizzati in PVC di alta qualità. "Numskull Designs è orgoglioso di collaborare con Bandai Namco Entertainment per l'ultima aggiunta di due nuovi personaggi della serie. In un mondo fantasy oscuro pieno di creature e nemici colossali, non sorprende che i primi due ...

