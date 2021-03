Dantedì | Benigni | “Poeta fondò Partito di Dante | Pd | ma non vinse mai”

Leggi su dire

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – “Dante ha partecipato alla vita politica della sua città con diversi ruoli politici, ma non gli ha portato bene la politica. Alla fine non ne poteva più e ha detto ‘basta con la politica‘. Ha fatto un partito dove c’era solo lui, il partito di Dante, il Pd. Non ha vinto mai, questo Pd, questo partito di Dante, sono settecento anni che non trova pace”. Lo ha detto un ironico Roberto Benigni, ieri sera nel Salone dei Corazzieri, al Quirinale, dove alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha letto il XXV Canto del Paradiso in occasione del Dantedì. BENIGNI A MATTARELLA: “VORREI ABBRACCIARLA, MA NON SI PUÒ“