Dante Alighieri | il viaggio tremendo e sublime nelle passioni umane

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un linguaggio di getto primario, “sgraffiantissimo” o lievissimo, personaggi scolpiti di netto, elevatissima, pugnace tensione morale, traversie neldallepiù abiette dell’Inferno, allemoderate del Purgatorio, alleveementi per nobili scopi, nel Paradiso, tutto ciò che è umano è in. Leggereè vivere la vita in ogni diramazione: dall’amore che tanto è attraente da continuare nell’aldilà (Paolo e Francesca), all’eroico ed osteggiato Farinata degli Uberti, allo scaltro e smodato di voglia conoscitiva, Ulisse, all’infelicissimo Conte Ugolino, che vide morire, non potendoli soccorrere, i “figli”… Figure dominanti nel cupo Inferno… La dolente Pia de’ Tolomei,tenue luci del Purgatorio…Lo sfarzo luminoso del Paradiso… ...

MiC_Italia : Oggi è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: segui la prémiere alle ore 11.00 sulla pagina… - RaiCultura : ? “Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandon… - SkyTG24 : 700 anni fa moriva Dante, 10 terzine della 'Divina Commedia' rimaste nella nostra memoria - LiceoCanova : Progetto 'Radio Canova', classe 4M. Elaborazione dell'estratto del 1° ep. 'Dante Alighieri: il Primo Vero Italiano.… - MinisteroDifesa : RT @ItalianNavy: Settimana dantesca, nella mostra virtuale dell'Archivio di Stato di #LaSpezia due esposizioni curate dalla #MarinaMilitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Alighieri

A 700 anni dalla morte di, la Fondazione Teatro della Toscana celebra il Dantedì con Nuda Voce , a cura del Centro di Avviamento all'Espressione , affidandosi non tanto a interpreti collaudati quanto a chi la ...E' l'iniziativa, dal titolo 'Non sei mai stato conse' proposta dalla Regione Toscana in occasione dei 700 anni dalla morte di, in collaborazione con Wikipedro (Pietro Resta), creatore di video divulgativi sull'arte e la storia, con complessivamente più di 300mila follower sui social. L'iniziativa, si spiega, ...Al poeta, da Bagnoregio, un abbraccio lungo un giorno: la maratona social da mattina a sera La festa del Divin Poeta e di come, da settecento anni, - scrive l'Associazione Juppiter - non smette di par ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il 25 marzo si è celebrato il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, considerato il padre della lingua italiana nonché pilastro della letteratura ...