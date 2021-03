Daniel Guerini, si indaga per omicidio: analisi sull'asfalto. Lotito paga i funerali della promessa della Lazio (Di venerdì 26 marzo 2021) Un talento, dal piede morbido e fantasioso. Un sogno, quello di diventare campione con la maglia della Lazio. Daniel Guerini non c'è più, a soli 17 anni la sua vita è volata via su una dannata strada ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Un talento, dal piede morbido e fantasioso. Un sogno, quello di diventare campione con la maglianon c'è più, a soli 17 anni la sua vita è volata via su una dannata strada ...

OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - Inter : FC Internazionale Milano si unisce in un grande abbraccio alla famiglia di Daniel Guerini, calciatore della Primave… - PaoloCond : Non conta più niente, ma lo dico lo stesso. Secondo chi ne sa, Daniel Guerini era un talento vero, cristallino. E v… - UgoBaroni : RT @SkySport: Italia, Immobile: 'Il gol è una liberazione. Questa vittoria è per Daniel Guerini' - misterbarcollo : RT @OfficialSSLazio: Il Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito ricorda Daniel Guerini ?? -