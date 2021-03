Da vaccini a riapertura scuole | la conferenza stampa del Premier Draghi

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Presidente del Consiglioha confermato l’apertura di asili nido, elementari e prima media anche in zona rossa dopo Pasqua. “Il Ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato”, ha spiegato ilinnel corso della quale ha riferito sull’esito della cabina di regia rispondendo anche alle domande dei giornalisti sul delicato vertice UE di ieri. “La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per lefino alla prima media”. Quanto ai motivi,ha detto che “le evidenze scientifiche mostrano che lesono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi ...

