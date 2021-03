Da Milano ad Harvard. La startup di due italiane che aiuta i giovani ad orientarsi dopo la scuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Immagina di essere un giovane nell’epoca della pandemia. Ma non solo: “Immagina di essere alla fine delle superiori e dover scegliere cosa fare dopo la maturità. Una decisione che avrà un enorme impatto sul resto della tua vita”: questo si legge nella presentazione di Orientami, piattaforma che offre career coaching digitale agli studenti delle superiori per aiutarli nella scelta del proprio futuro. Nata poco più di un anno fa, la startup è stata incubata ad Harvard e ha già lavorato con oltre duemila studenti, offrendo laboratori e percorsi formativi ad hoc. A fondarla due italiane, Elisa Piscitelli e Mariapaola Testa, che si sono guadagnate un posto nella lista degli Under 30 del 2021 di Forbes Italia. Entrambe sono convinte dell’importanza di agire - tempestivamente - in un momento così delicato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Immagina di essere un giovane nell’epoca della pandemia. Ma non solo: “Immagina di essere alla fine delle superiori e dover scegliere cosa farela maturità. Una decisione che avrà un enorme impatto sul resto della tua vita”: questo si legge nella presentazione di Orientami, piattaforma che offre career coaching digitale agli studenti delle superiori perrli nella scelta del proprio futuro. Nata poco più di un anno fa, laè stata incubata ade ha già lavorato con oltre duemila studenti, offrendo laboratori e percorsi formativi ad hoc. A fondarla due, Elisa Piscitelli e Mariapaola Testa, che si sono guadagnate un posto nella lista degli Under 30 del 2021 di Forbes Italia. Entrambe sono convinte dell’importanza di agire - tempestivamente - in un momento così delicato ...

