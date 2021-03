Crisanti torna all’attacco di Zaia | «In Veneto c’è l’ossessione per la zona gialla Usano i test rapidi | ma fanno schifo»

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il virtuoso “modello” non esiste più. E a decretarne la fine, ancora una volta, è il professor Andreache, a margine di un convegno della Spi-Cgil, ha attaccato duramente la gestione della pandemia di Coronavirus nella regione guidata da Luca. «Se durante la prima ondata la regioneha dimostrato che l’arma vincente era l’identificazione precoce delle catene di trasmissione e questo si poteva fare soltanto attraverso il tampone molecolare. A maggio, quando siamo usciti da questa crisi, – spiega– c’era l’opportunità di fare investimenti per aumentare questa capacità». Ma così non è stato. E il, anziché «investire in strutture per processare i tamponi molecolari», ha preferito puntare sui...

Open_gol : Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - 29luglio1971 : RT @Open_gol: Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - lucafaccio : RT @Open_gol: Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - pamelaamadeo : RT @Open_gol: Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - Open_gol : Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti torna

Open

Così il virologo Andrea, interpellato dall'Adnkronos Salute,con la sua riflessione sul caso della vaccinazione fatta dal giornalista Andrea Scanzi, investito da una bufera di ...Vedi Anche Covid,: 'Scudo penale per i medici? Come ammettere la pericolosità del vaccino. Non c'è bisogno' Il rispetto dei contratti e i tagli di AstraZeneca - Per una prosecuzione rapida ...Il virologo: con il 4,5% della popolazione italiana qui il 10% dei morti di tutta la nazione. Investiti 260 milioni sui test rapidi che fanno schifo ...Crisanti torna a criticare le scelte fatte dal Veneto di puntare sui test rapidi antigenici, che per Crisanti "fanno schifo", piuttosto che investire in strutture per processare i tamponi molecolari. ...