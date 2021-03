Covid: zona rossa, scuola, vaccini. Ecco cosa ha detto Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riapertura della scuola fino alla prima media” anche in zona rossa. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine della cabina di regia con i ministri sul prossimo decreto Covid, dove tocca anche il tema delle riaperture e delle chiusure, delle nuove misure, dei vaccini e quello, spinoso, dei sanitari non vaccinati. Sulla scuola “confermo la decisione Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 26 marzo 2021) “Riapertura dellafino alla prima media” anche in. Così il premier Marioin conferenza stampa al termine della cabina di regia con i ministri sul prossimo decreto, dove tocca anche il tema delle riaperture e delle chiusure, delle nuove misure, deie quello, spinoso, dei sanitari non vaccinati. Sulla“confermo la decisione

