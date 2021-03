Covid, zona rossa e rientro a scuola: attesa per i dati. Scioperi, dalla Dad ai trasporti è giorno di proteste (Di venerdì 26 marzo 2021) Un venerdì di attesa e proteste questo 26 marzo. Nel pomeriggio si riuniranno gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) per delineare gli scenari anti Covid sui colori delle regioni italiane dalla prossima settimana. Ciò mentre in tutta Italia si stanno svolgendo Scioperi del trasporto locale ma anche degli studenti che chiedono la fine della didattica a distanza (la Dad) e il rientro in classe. Fra zona rossa e arancione Italia divisa in zona rossa e zona arancione, con regole più o meno rigide. Al tempo stesso l’ipotesi della riapertura della scuola dopo Pasqua che si fa concreta. Si riuniranno oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) Un venerdì diquesto 26 marzo. Nel pomeriggio si riuniranno gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Cts) per delineare gli scenari antisui colori delle regioni italianeprossima settimana. Ciò mentre in tutta Italia si stanno svolgendodel trasporto locale ma anche degli studenti che chiedono la fine della didattica a distanza (la Dad) e ilin classe. Frae arancione Italia divisa inarancione, con regole più o meno rigide. Al tempo stesso l’ipotesi della riapertura delladopo Pasqua che si fa concreta. Si riuniranno oggi alle 14, come ogni venerdì, gli esperti del Cts per confrontarsi sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : L’indice Rt diminuisce, così come l’incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti. E ieri, per la prima volta da set… - SkyTG24 : Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - fattoquotidiano : Covid, feste clandestine e multe: sanzioni anche a bar e locali che servivano aperitivi in zona rossa - lazio_magazine : COVID - Weekend blindato, si attendono i dati del monitoraggio, il Lazio potrebbe passare in zona arancione… - napolimagazine : COVID - Weekend blindato, si attendono i dati del monitoraggio, il Lazio potrebbe passare in zona arancione -