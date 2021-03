Advertising

TV7Benevento : **Covid: Vissani, 'aprire 6 aprile? No, chiudiamo tutto, anche delivery e vediamo che fanno!'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Vissani

Metro

...Le ragioni del "miracolo" - Il leader doveva recuperare dopo la disastrosa gestione del- 19 ... ecco i […] di Riccardo Antoniucci, Crocifisso Dentello, Camilla Tagliabue e Carlotta...Alessandro Rico per 'la Verità' GianfrancoGianfrancoè una valanga. Esasperato dalle restrizioni anti: 'Con la zona arancione, il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali'. Indignato per l'esiguità dei ...Aprire un locale in piena pandemia può essere considerato già di per sé un atto di grande coraggio, ma anche un’iniezione di fiducia per tutto il settore della ristorazione. E se la location prescelta ...Roma, 15 mar. (Adnkronos) Gianfranco Vissani contro le nuove restrizioni imposte dal decreto Pasqua 2021. "Con la zona arancione il cibo lo andiamo a dare ai cinghiali", scandisce ...