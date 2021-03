Covid Veneto | Zaia | “Oggi 2 095 contagi” Bollettino 26 marzo

Advertising

MediasetTgcom24 : Veneto, Zaia: 'Probabilmente siamo in fascia rossa' #regioni - Open_gol : Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - JacopoMassaro : RT @CorriereAlpi: ??ZAIA: PROBABILMENTE IL VENETO SARA' ANCORA IN ZONA ROSSA - infoitinterno : Covid in Veneto: parte la campagna informativa sui vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

"Probabilmente siamo in fascia rossa". Lo ha annunciato in conferenza stampa il Presidente delLuca Zaia, confermando che la regione mantiene la situazione attuale. "Spero che dal 6 aprile si torni alla normalità" ha aggiunto. A determinare la permanenza in fascia rossa, ha spiegato Zaia,...... oltre 52 mila in più rispetto alla media 2015 - 2019, 39.927 da- 19. L'eccesso di mortalità ... Valle d'Aosta (+63,7%), Piemonte (+53,0%),(+44,4%), Friuli Venezia Giulia (+45,6%) e ...(Adnkronos) - Sono 2.095 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Si regis ...Quali Regioni cambieranno colore in questo ultimo venerdì di marzo? Ecco tutto quello che dovete sapere in merito.