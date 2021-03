Covid Veneto | Zaia | “Oggi 2 095 contagi” Bollettino 26 marzo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 2.095 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 26, illustrato dal presidente della regione Lucanel consueto punto stampa. Si registrano altri 26 morti nella regione, che secondo quanto confermato dallo stesso“resterà in zona rossa”. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 42.645 con un tasso di positività del 4,91%. “L’indice Rt delè a 1,23 e ci avrebbe consentito di passare in zona arancione, ma abbiamo un’incidenza di 254 positivi su 100mila abitanti e per essere arancioni dovremmo avere al massimo 249ogni 100mila abitanti. Quindi rimaniamo in rosso”, ha detto il presidente della regione, aggiungendo che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Veneto, Zaia: 'Probabilmente siamo in fascia rossa' #regioni - Open_gol : Crisanti torna all'attacco di Zaia e la sua gestione della pandemia - Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - nuova_venezia : COVID / Crisanti all'attacco della Regione Veneto: 'Ha puntato sui tamponi rapidi che fanno schifo' - avespartacus : RT @wwwmeteoit: La Lombardia verso la riconferma della zona rossa, Veneto in bilico tra la fascia rossa e quella arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Veneto

Attualmente sono 38.749 le persone positive al Coronavirus in, inclusi 2.082 ricoverati in ospedale ( - 10 da ieri). In calo i pazienti in terapia intensiva (275, - 2 da ieri) e quelli in area ...Decreto: oggi il vertice Il presidente del Consiglio brucia le tappe: dopo la cabina di ... La L ombardia resta in zona rossa , in bilico ilmentre il Lazio dovrebbe passare in arancione . ...Venezia, 26 mar. (LaPresse) - "Probabilmente il Veneto è in zona rossa": lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veento.VENETO - Sono 2.095 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa.