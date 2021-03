Covid, Valle D’Aosta in zona rossa ma scuole aperte anche prima di Pasqua (Di venerdì 26 marzo 2021) Malgrado il passaggio della Valle d'Aosta in zona rossa, le scuole dell'infanzia e primaria della regione rimarranno aperte anche prima delle vacanze di Pasqua, da lunedì a mercoledì prossimi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Malgrado il passaggio dellad'Aosta in, ledell'infanzia eria della regione rimarrannodelle vacanze di, da lunedì a mercoledì prossimi. L'articolo .

Advertising

AnsaValledAosta : Covid: da domani stop spostamenti in Valle d'Aosta. Ordinanza Presidente Vda anticipa alcune restrizioni zona rossa… - AnsaValledAosta : Covid: Valle d'Aosta in scenario 4, Rt sale a 1,75. Dati ministero Salute, peggiora classificazione rischio #ANSA - infoitsalute : Covid, firmata ordinanza Valle d’Aosta: stop spostamenti nel weekend - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Iss:13 Regioni Rt sopra 1: Valle Aosta compatibile scenario 4 #regioni - Dario_VdA : RT @ustampavda: Covid-19: le limitazioni previste per il fine settimana in Valle d'Aosta nell'ordinanza del Presidente della Regione @ErikL… -