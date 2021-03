Covid, vaccino solo al 23,5% degli over 80 | Scuole, verso l'apertura fino alla prima media anche nelle zone rosse | Nessuno in giallo prima ... (Di venerdì 26 marzo 2021) Niente zone gialle fino al 30 aprile, Scuole riaperte anche nelle zone rosse fino alla prima media. Sono le prime informazioni in vista delle nuove regole anti - contagio che saranno introdotte con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 marzo 2021) Nientegialleal 30 aprile,riaperte. Sono le prime informazioni in vista delle nuove regole anti - contagio che saranno introdotte con il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Covid: Harvard prevede il ritorno nel campus in autunno "Il vaccino anti - covid sara' aggiunto alle vaccinazioni richieste per la frequenza", ha detto il presidente Jonathan Holloway. Rutgers, una delle universita' piu' grandi d'America con oltre 65 mila ...

Draghi: "Su operatori sanitari non vaccinati ci sarà decreto" Draghi: 'Se tutto va bene Sputnik disponibile nel secondo semestre' Sempre a proposito del tema vaccini , il premier Draghi ha poi annunciato che 'se tutto va bene' il vaccino anti - Covid Sputnik, ...

Covid: corsa al vaccino made in Italy La Repubblica Covid: Draghi, 'tutti gli italiani avranno loro dosi vaccini' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Io non so se ci sia differenza tra le dosi annunciate o arrivate, ma da oggi sul sito della presidenza chiunque può accedere ai dati, regione per regione, categorie per ca ...

Covid: Draghi, vaccini acqua di fogna? 'L'avesse detto uno scienziato...' Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Se lo avesse scritto uno scienziato magari lo avrei letto...". Così Mario Draghi risponde a una domanda in merito ad un libro negazionista di un magistrato che definisce i ...

