Covid Toscana, oggi 1.527 contagi: bollettino 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Sono 1.527 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo, anticipato su Facebook dal presidente della Regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.527 su 26.050 test di cui 15.093 tamponi molecolari e 10.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,86% (14,3% sulle prime diagnosi)", fa sapere Giani, che fa anche il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione. "21.099 vaccini somministrati nella sola giornata di ieri in Toscana, di cui 13.909 alle persone con più di 80 anni", spiega il governatore della Toscana. Ieri nella regione erano stati registrati 1.518 nuovi casi su 24.739 tamponi con un tasso di positività del 6,14%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

