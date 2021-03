Covid | Toscana in zona rossa da lunedì 29 marzo Per due settimane

Advertising

SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - LegaSalvini : COVID TOSCANA: PRENOTAZIONI VACCINI, ASSALTO FINO ALL’ALBA. SISTEMA KO ANCHE PER UN GUASTO - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Toscana zona rossa dal 29 marzo. Lo ha confermato Giani #Covid - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 1.527 nuovi casi, 15.093 tamponi molecolari, 10.957 tamponi antigenici, +22 decessi, +1041 gu… -

La situazione nelle Regioni In Lombardia si registrano 5.077 nuovi positivi ale 100 vittime. ... Piemonte 2.117, Veneto 2.095, Lazio 2.006, Campania 1.947,1.527, FVG 768, Marche 674, ...Iss: necessario mantenere le misure per contrare ilSi osserva un "miglioramento complessivo ... Cinque regioni (Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia e) hanno un livello di ...Contrordine, la Toscana non è più arancione. Non schiva il rosso per pochi contagi, per pochi contagi in più diventa da lunedì 29 marzo zona rossa. Cosa è ...In Toscana sono 188.800 i casi di positività al Coronavirus, 1.527 in più rispetto a ieri (1.472 confermati con tampone molecolare e 55 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,8% in più ...