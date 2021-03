Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, superato il mezzo miliardo di vaccinazioni nel mondo #Coronavirus - valentinocossu : *L'INDIA HA SUPERATO IL COVID SENZA VACCINI! CARI SCIENZIATI, ORA CI DOVE... - valentinocossu : L'INDIA HA SUPERATO IL COVID SENZA VACCINI! CARI SCIENZIATI, ORA CI DOVE... - DinDjarin91 : RT @MediasetTgcom24: Covid, superato il mezzo miliardo di vaccinazioni nel mondo #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, superato il mezzo miliardo di vaccinazioni nel mondo #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superato

TGCOM

A livello globale è statoil mezzo miliardo di dosi di vaccino anti -somministrate. In particolare si tratta di quasi 513 milioni, ripartite soprattutto negli Stati Uniti (133 milioni) e in Cina (91 milioni). A ...In tutto il mondo è statoil mezzo miliardo di dosi di vaccino anti -somministrate. In particolare, sono quasi 513 milioni, soprattutto negli Stati Uniti (133 milioni) e in Cina (91 milioni). A seguire l'India (...ROMA, 26 MAR - La Francia è stata battuta dalla Scozia 23-27 (13-10) nel recupero della terza giornata del Guinness Sei Nazioni - match non giocato a fine febbraio a causa delle numerose positività al ...La selezione transalpina, che aveva bisogno di una vittoria con un ampio margine, è stata sconfitta a Parigi 27-23 ...