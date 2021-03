Covid: spostamenti a Pasqua, dove saranno consentiti e dove no (Di venerdì 26 marzo 2021) Il decreto e il Dpcm del governo permettono ai cittadini lo spostamento verso seconde case, seppur in zona rossa. Lo spostamento è consentito esclusivamente al nucleo convivente e a patto che la casa sia disabitata. Alcuni governatori hanno però adottato provvedimenti più severi al fine di evitare assembramenti nel periodo delle vacanze Pasquali. spostamenti a Pasqua: Toscana Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha emesso un’ordinanza che impedisce di raggiungere seconde case a eccezione che dipenda da motivi di salute, di lavoro, di studio o gravi situazioni di necessità. Sardegna Stesse restrizioni emesse anche dal governatore Christian Solinas, per la Sardegna. L’ordinanza inoltre include test obbligatori per chiunque arrivi senza certificato di vaccinazione o di negatività. Campania In Campania il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Il decreto e il Dpcm del governo permettono ai cittadini lo spostamento verso seconde case, seppur in zona rossa. Lo spostamento è consentito esclusivamente al nucleo convivente e a patto che la casa sia disabitata. Alcuni governatori hanno però adottato provvedimenti più severi al fine di evitare assembramenti nel periodo delle vacanzeli.: Toscana Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha emesso un’ordinanza che impedisce di raggiungere seconde case a eccezione che dipenda da motivi di salute, di lavoro, di studio o gravi situazioni di necessità. Sardegna Stesse restrizioni emesse anche dal governatore Christian Solinas, per la Sardegna. L’ordinanza inoltre include test obbligatori per chiunque arrivi senza certificato di vaccinazione o di negatività. Campania In Campania il ...

