Covid Sicilia, oggi 892 contagi e 22 morti: bollettino 26 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 892 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino di oggi 26 marzo. Registrati inoltre altri 22 morti (4.535 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Sono stati 27.829 i tamponi processati e gli attuali positivi sono 16.403. Nelle ultime 24 ore anche 461 guariti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 799, mentre si trovano in terapia intensiva 121 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 892 i nuovida coronavirus in, secondo ildi26. Registrati inoltre altri 22(4.535 dall’inizio dell’emergenza sanitaria). Sono stati 27.829 i tamponi processati e gli attuali positivi sono 16.403. Nelle ultime 24 ore anche 461 guariti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 799, mentre si trovano in terapia intensiva 121 pazienti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Sicilia vaccini anche nelle parrocchie: campagna al via il sabato Santo #sicilia - ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - CorriereRagusa : Il Sabato Santo in parrocchia non solo per la Pasqua, ma per vaccinarsi contro il covid - Corriere di Ragusa - CorriereRagusa : Dosi vaccinali anti covid in quantità in Sicilia: circa 138.000 - Corriere di Ragusa - hogiadato : RT @Adnkronos: #Covid Sicilia, oggi 892 contagi e 22 morti: bollettino 26 marzo -