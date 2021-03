Covid | scende l' Rt nazionale a 1 | 08 | Lazio verso l' arancione

Leggi su agi

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - L'indice Rt in Italia è in lieve calo a 1,08. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di Regia ministero della Salute-Iss, riunita oggi come ogni venerdì per fare il punto sui colori delle Regioni. L'Rt era stabile a 1,16 da due settimane. In calo anche l'incidenza settimanale, scesa leggermente sotto la soglia considerata critica di 250 casi settimanali per centomila abitanti. Si vaun cambio di colore di alcune Regioni. Ildovrebbe passare inmentre passerà in rosso la Val d'Aosta. Oggi le ordinanze di Speranze che entreranno in vigore da martedì. Quella precedente infatti era entrata in vigore il 15 marzo e ha 15 giorni di validità. Da qui lo slittamento di un giorno rispetto al passato. Pregliasco: "Dai 7 ai 13 mesi per tornare alla normalità" Quando torneremo liberi di muoverci, anche fuori ...