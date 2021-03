**Covid: salta riapertura cinema e teatri, era prevista solo per zona gialla** (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – salta la riapertura dei cinema e teatri che era stata prevista per domani, 27 marzo. La ripresa sarebbe stata consentita solo nelle zone gialle ma, alle luce delle decisioni emerse nella cabina di regia di oggi con lo stop del giallo fino al 30 aprile, slitta di conseguenza anche la riapertura di cinema e teatri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) –ladeiche era stataper domani, 27 marzo. La ripresa sarebbe stata consentitanelle zone gialle ma, alle luce delle decisioni emerse nella cabina di regia di oggi con lo stop del giallo fino al 30 aprile, slitta di conseguenza anche ladi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LegaSalvini : #Storace: “Un anno fa Scanzi diceva che il Covid era un raffreddore. Un anno dopo salta la fila per vaccinarsi” - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - ros_raff : RT @TV7Benevento: **Covid: salta riapertura cinema e teatri, era prevista solo per zona gialla**... - TV7Benevento : **Covid: salta riapertura cinema e teatri, era prevista solo per zona gialla**... - vivereancona : Calcio a 5: covid, salta la gara del Cus Ancona a Fano -