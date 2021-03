Covid | Regioni | i nuovi colori da martedì 30 marzo

Advertising

MediasetTgcom24 : Nuovo decreto, ipotesi conferma abolizione zone gialle fino al 30 aprile #regioni - fattoquotidiano : Covid, De Luca replica alle critiche di Draghi: “Senza le Regioni sarebbe stato un disastro. E si facciano nomi e c… - MediasetTgcom24 : Covid: Calabria, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona rossa #regioni - AppostaMi : #CapitanCoglione: 'nelle regioni e nelle città con situazione sanitaria sotto controllo, si riaprano (ovviamente i… - Italia_Notizie : La terapia con gli anticorpi monoclonali funziona. Un'altra arma contro il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni

C'è una grande differenza tra. Il traguardo è arrivare sotto la soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Al momento in alcuni territori sembra lontano, invece è raggiungibile". Perché ..., il bollettino del 26 marzo Il bilancio nascite - morti Il maledetto virus non ha inciso ... Leche più delle altre vedono peggiorare il saldo naturale sono la Valle d'Aosta e la ...Insomma l'effetto Covid picchia duro, e l'anno che è appena passato registra ... 1,3 milioni dei decessi registrati in quell'anno. Le regioni che più delle altre vedono peggiorare il saldo naturale ...Dopo Pasqua si torna in classe, anche in zona rossa . Il premier Mario Draghi in conferenza stampa spiega le decisioni prese nel corso della cabina di regia che ...