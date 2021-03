Covid, Presidente gondolieri: "Siamo fermi da oltre un anno. Sognamo per il prossimo una Venezia Covid Free" (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea Balbi, Presidente dell'Associazione gondolieri ha tracciato un quadro davvero sconfortante a causa del turismo praticamente azzerato dall'epidemia di Covid a Venezia. "Siamo allo stremo. In ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Andrea Balbi,dell'Associazioneha tracciato un quadro davvero sconfortante a causa del turismo praticamente azzerato dall'epidemia di. "allo stremo. In ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Presidente Tamponi, la Lazio non sarà penalizzata: chieste sanzioni per Lotito e per i medici sociali ... se la sentenza confermasse l'inibizione, il presidente della Lazio raggiungerebbe i 12 mesi di ...club si specificava come Lotito non avesse responsabilità diretta nella gestione dell'emergenza Covid: ...

Tamponi Lazio, chiesti multa per club e 13 mesi per Lotito Le richieste della procura Figc nel processo sportivo di primo grado per violazioni del protocollo Covid Sul caso dei tamponi Covid, che vede coinvolta la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito, la procura Figc ha chiesto una multa di 200mila euro per il club biancoceleste e un'inibizione di 13 mesi e 10 giorni per il ...

Covid: presidente Vda, da lunedì certamente in zona rossa Agenzia ANSA Figliuolo: “La Calabria è in linea con il piano vaccinazioni” «I numeri reali sono quelli analizzati stamattina al tavolo del confronto con il generale Figliuolo e l’ingegnere Curcio, che ringrazio per l’attenzione che stanno dimostrando alla nostra regione». Lo ...

Cambiano i colori delle regioni da martedì 30 marzo: i dati Il presidente della Regione Valle d’Aosta ... Il governatore Michele Emiliano ha infatti firmato una nuova ordinanza con misure anti Covid previste che addirittura inaspriscono la zona rossa. I ...

