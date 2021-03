Covid, positivi del giorno 1.947 su 18.599 tamponi. Calano i morti: 42 (ieri erano 62) (Di venerdì 26 marzo 2021) positivi del giorno 1.947, di cui 1.250 asintomatici e 697 sintomatici, su 18.599 tamponi. tamponi antigenici del giorno: 3.394. ?Deceduti in 42 (24 nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri). ?Totale deceduti in Campania: 5.158. Guariti del giorno 2.894, totale guariti 226.818. Lo segnala l’Unità di crisi della Regione Campania. ?Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui 181 occupate. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.586 occupate. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021)del1.947, di cui 1.250 asintomatici e 697 sintomatici, su 18.599antigenici del: 3.394. ?Deceduti in 42 (24 nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati). ?Totale deceduti in Campania: 5.158. Guariti del2.894, totale guariti 226.818. Lo segnala l’Unità di crisi della Regione Campania. ?Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui 181 occupate. Degenze disponibili 3.160, di cui 1.586 occupate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

