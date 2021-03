Covid, per la campagna massiva a Valgoglio si testa l’Unità Mobile Microvaccinale (Di venerdì 26 marzo 2021) La programmazione prevista per sabato 27 marzo della vaccinazione massiva dei cittadini di Valgoglio sarà pure l’occasione per sperimentare anche il supporto, attraverso un camper, di un micro centro Mobile. “L’iniziativa si è resa possibile grazie a un’azione coordinata tra Comune di Valgoglio, Agenzia di Tutela della Salute, ASST Bergamo Est, Ambito dell’Alta Val Seriana, Regione Lombardia e AREU – spiega il direttore sanitario di ATS Bergamo Carlo Alberto Tersalvi – L’utilizzo in questa occasione del micro centro Mobile servirà a dare utili indicazioni per impiegarlo in quelle sedi che, per numero o situazioni geografiche, non riescono ad accedere ai centri vaccinali massivi”. “L’obiettivo, dal punto di vista organizzativo e logistico, è quello di sostenere l’attivazione di piccoli centri vaccinali ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 marzo 2021) La programmazione prevista per sabato 27 marzo della vaccinazionedei cittadini disarà pure l’occasione per sperimentare anche il supporto, attraverso un camper, di un micro centro. “L’iniziativa si è resa possibile grazie a un’azione coordinata tra Comune di, Agenzia di Tutela della Salute, ASST Bergamo Est, Ambito dell’Alta Val Seriana, Regione Lombardia e AREU – spiega il direttore sanitario di ATS Bergamo Carlo Alberto Tersalvi – L’utilizzo in questa occasione del micro centroservirà a dare utili indicazioni per impiegarlo in quelle sedi che, per numero o situazioni geografiche, non riescono ad accedere ai centri vaccinali massivi”. “L’obiettivo, dal punto di vista organizzativo e logistico, è quello di sostenere l’attivazione di piccoli centri vaccinali ...

