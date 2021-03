Covid, ottime notizie per Galliani: è stato dimesso dal San Raffaele / News (Di venerdì 26 marzo 2021) Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ora al Monza, è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero causa coronavirus Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 marzo 2021) Adriano, ex amministratore delegato del Milan ora al Monza, èdall'ospedale dopo il ricovero causa coronavirus

Advertising

twittanto2 : @RaiDue Ministro @massimogara tutte ottime idee ma noi a Roma di virus ne abbiamo 2 e non so quale dei 2 fa più dan… - OltreCoscienza : Ottime condizioni di salute, muore dopo 13 ore (circa) dopo esser stato 'vaccinato'.... Le testate di regime, chiar… - Giulio92868091 : RT @mondo_economico: Ottime notizie sul fronte dell’andamento dell’indice Rt, almeno per chi segue i nostri calcoli... Il dato nazionale al… - _marameo_ : RT @mondo_economico: Ottime notizie sul fronte dell’andamento dell’indice Rt, almeno per chi segue i nostri calcoli... Il dato nazionale al… - PietroTerna : RT @mondo_economico: Ottime notizie sul fronte dell’andamento dell’indice Rt, almeno per chi segue i nostri calcoli... Il dato nazionale al… -