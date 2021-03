Covid oggi in Italia e Lombardia, il bollettino del 26 marzo: 23.987 casi e 457 morti (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier Draghi annuncia che i bambini sino alla prima media ritorneranno a scuola ma anche nessuna Regione diventerà gialla sino al 30 aprile e ricolora l'Italia portanto, ma manca ancora l'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Il premier Draghi annuncia che i bambini sino alla prima media ritorneranno a scuola ma anche nessuna Regione diventerà gialla sino al 30 aprile e ricolora l'portanto, ma manca ancora l'...

Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - TgLa7 : La Norvegia ha prorogato oggi la sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese fino al 15 ap… - SkyTG24 : Covid: l'Italia supera Francia, Germania e Uk per numero di morti nell'ultima settimana - infoitinterno : Covid Emilia Romagna, oggi 2.391 contagi e 46 morti: bollettino - GAngrilli : RT @riktroiani: Su Rai Uno, a 'La Vita in Diretta' si leggono i dati #covid e si continua a martellare: 'Ma anche oggi sono quasi 24mila' e… -