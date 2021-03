Covid oggi 23.987 nuovi contagi e 457 decessi. Male anche il Lazio con 900 casi solo a Roma (Di venerdì 26 marzo 2021) anche oggi sul fronte coronavirus, l’ennesima giornata di ‘grandi numeri’, a dispetto di una situazione ancora lunga da sopportare. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 354.982 ‘tamponi misti’ (antigenici e molecolari calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 23.987 nuovi contagi, che ha espresso un indice di positività pari al 6,7%. Inoltre, informa ancora il report aggiornato quotidianamente dal ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 566.711 (quindi 3.753 in più rispetto a ieri). Sempre con numeri da record, continua ad essere la Lombardia la regione più colpita, con addirittura 5.077 nuovi casi in più da ieri. Seguono quindi l’Emilia Romagna (2.391), la Puglia (2.162), il Piemonte ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021)sul fronte coronavirus, l’ennesima giornata di ‘grandi numeri’, a dispetto di una situazione ancora lunga da sopportare. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ben 354.982 ‘tamponi misti’ (antigenici e molecolari calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 23.987, che ha espresso un indice di positività pari al 6,7%. Inoltre, informa ancora il report aggiornato quotidianamente dal ministero della Salute, in Italia gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 566.711 (quindi 3.753 in più rispetto a ieri). Sempre con numeri da record, continua ad essere la Lombardia la regione più colpita, con addirittura 5.077in più da ieri. Seguono quindi l’Emiliagna (2.391), la Puglia (2.162), il Piemonte ...

rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - SkyTG24 : Covid: l'Italia supera Francia, Germania e Uk per numero di morti nell'ultima settimana - zazoomblog : Covid: nessuno si è vaccinato oggi hub Fiera Milano smentisce - #Covid: #nessuno #vaccinato #Fiera - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -