Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in "giallo rafforzato" con bar e ristoranti aperti (Di venerdì 26 marzo 2021) L'esecutivo lavora alle misure che entreranno in vigore dopo il 6 aprile. L'ipotesi che si fa largo nelle ultime ore è quella di una zona gialla rafforzata, per le regioni dove la curva dei contagi, dopo Pasqua, mostrerà una discesa. Qui sarebbe prevista l'apertura dei locali a pranzo, con un orario ridotto. Verrebbero mantenuti però i divieti della fascia arancione nel fine settimana e regole ancora più severe verrebbero applicate per l'1 maggio

