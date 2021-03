Covid, nuovo decreto dopo Pasqua: cosa succederà ad aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Previsto un nuovo decreto dopo le vacanze di Pasqua per limitare i contagi di Covid-19, i possibili cambiamenti in Italia ad aprile L’attuale decreto sulle norme restrittive da rispettare per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) Previsto unle vacanze diper limitare i contagi di-19, i possibili cambiamenti in Italia adL’attualesulle norme restrittive da rispettare per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - SkyTG24 : Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - milapersiste : Amico 47 anni va a ????? e cade, si rompe una costola che perfora polmone, finisce in ospedale. Tampone negativo. So… - SSaponelli : RT @jabbaTM: Quello che disprezzo più del 'Sistema Covid' è la mancanza di prospettiva futura si ragiona sempre a giornata e si tira sera a… -