Covid | news Il bollettino | 23 987 nuovi casi su 354 982 tamponi 457 morti

(Di sabato 27 marzo 2021) Il tasso di positività rimane stabile al 6,75%, tornano a salire i ricoveri ordinari (+48), crescono lievemente quelli in terapia intensiva (+8). Monitoraggio Iss: Rt nazionale a 1,08%. Brusaferro: "Si comincia a vedere decremento". Draghi dopo la Cabina di regia del governo: "Dopo Pasqua riapriamo le scuole fino a prima media anche in zona rossa". Da lunedì Calabria, Toscana e Val d'Aosta entrano in zona Rossa. Lazio arancio da martedì