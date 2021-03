Covid | news Il bollettino | 23 987 nuovi casi su 354 982 tamponi 457 morti LIVE

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il tasso di positività rimane stabile al 6,75%, tornano a salire i ricoveri ordinari (+48), crescono lievemente quelli in terapia intensiva (+8). Secondo il monitoraggio Iss scende il numero deiogni 100mila abitanti: passa da 264 della scorsa settimana a 240. Brusaferro: "Si comincia a vedere decremento". Draghi dopo la Cabina di regia del governo: "Riapriamo scuole fino a prima media in zona rossa"

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - repubblica : Padova, due bimbe nate con anticorpi contro il Covid: le mamme avevano fatto vaccino - repubblica : Covid, le carezze dell'infermiera al piccolo Matteo di sette mesi emoziona il web - Tranviereincaz1 : RT @repubblica: ?? Covid, 23.987 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 457 vittime - Carmela_oltre : RT @repubblica: ?? Covid, 23.987 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 457 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Il Sole 24 ORE

Intanto, purtroppo, il- 19 lascia in sospeso l'attesissimo 'rock'n'roll show' del Komadante. Autore: Francesco Carrubba 26 - 03 - 2021Scende, seppur di poco, l'indice Rt della Sardegna. Nell'ultimo monitoraggio dell'Iss, infatti, si attesta a 1,03. Sette giorni fa era 1,08. L'Isola, ovviamente, rimane in zona arancione per altri ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 417, mentre i guariti totali sono 13.580 Gli attuali positivi sono 4.397, di cui 4.225 in isolamento domiciliare. Ecco tutti i ...