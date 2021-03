Covid | news Il bollettino | 23 987 nuovi casi su 354 982 tamponi 457 morti LIVE

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il tasso di positività rimane stabile al 6,75%, tornano a salire i ricoveri ordinari (+48), crescono lievemente quelli in terapia intensiva (+8). Monitoraggio Iss: Rt nazionale a 1,08%. Brusaferro: "Si comincia a vedere decremento". Draghi dopo la Cabina di regia del governo: "Dopo Pasqua riapriamo le scuole fino a prima media anche in zona rossa". Da lunedì Calabria, Toscana e Val d'Aosta entrano in zona Rossa. Lazio arancio da martedì

E' di qualche mese fa la notizia di una coppia di coniugi lombardi morti diperché da quando avevano manifestato i sintomi a quando sono stati ricoverati erano passati troppi giorni e alla fine ..."Dicono ci siano due modi per aver gli anticorpi per il- 19. Uno è il vaccino e l'altro beccarsi il virus? per il vaccino sono troppo giovane". In questo modo il Sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha voluto annunciare la propria positività al ...Scopri i dati dello studio americano che proverebbe la trasmissibilità degli anticorpi Covid19 da madre a figlio. Leggi quali sono i vaccini esaminati che renderebbero i neonati già protetti dal Coron ...Marsala News - Presentato un Ordine del giorno all'Ars per chiedere l'istituzione dell’infermiere scolastico. Stefano Pellegrino (FI), commenta: “Una necessità di pubblica utilità, dettata non solo da ...